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Россиянку оштрафовали за мат в чате мессенджера

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Фото: Pixabay

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей за мат в общем чате мессенджера WhatsApp. Об этом россиянка сообщила изданию «Казанский репортер».

По ее словам, спор возник из-за перехода дома от управляющей компании в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Всего в споре принимали участие 20 человек. «В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», — сказала она.

Как рассказала женщина, нецензурное оскорбление было обращено к мужчине, который не состоял в чате, также там не фигурировала его фамилия. Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил. Россиянка намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.

23 октября после ссоры в чате один из родителей подкараулил другого в банке и нанес сильный удар кастетом по голове. Позже пострадавший умер, не приходя в сознание. Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников. 1 ноября стало известно, что мужчина, которого избили после спора в родительском чате, скончался в больнице. Позднее в сети появилась переписка, из-за которой и возник конфликт.

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