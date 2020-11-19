Горилла попыталась помочь врезавшейся в стекло птице и попала на видео

Горилла в Зоопарке Австралии в городе Бирва, штат Квинсленд, попыталась помочь взлететь врезавшейся в стекло птице. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Во вторник, 17 ноября, посетительница зоопарка сняла на видео, как крупная горилла поспешила на помощь лежавшей на траве оглушенной птице, которая врезалась в стекло вольера.

На записи видно, как горилла подходит, кладет голову на землю и смотрит на птицу. Через несколько секунд она на удивление нежно хватает пострадавшую, и птица хлопает крыльями.

Затем примат начинает мягко подталкивать птицу вперед, по всей видимости, в попытке заставить ее взлететь. Горилла провела около минуты, склоняясь к пострадавшей, после чего оставила попытки помочь ей и ушла.

«Я была поражена, насколько нежным может быть такое крупное животное», — сказала автор видео.

Ранее сообщалось, что горилла напала на сотрудницу зоопарка испанской столицы. Женщина была доставлена в клинику в тяжелом состоянии.