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В Минздраве отреагировали на идею делать аборты только в абортариях при ФСИН

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Минздрав отреагировал на идею своего внештатного специалиста Олега Аполихина вывести аборты из ОМС и делать их только в абортариях при ФСИН. Позицию министерства раскрыла его пресс-служба, передает ТАСС в четверг, 19 ноября.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — говорится в сообщении.

Ранее Аполихин заявил, что «эта расчлененка» (аборты) должна стать немодным, социально негативным явлением, поэтому просто вывести его из систем ОМС и ДМС будет недостаточным. Для таких процедур он предложил создать специальные учреждения, в которых бы проводилась «вот эта экзекуция». Работать в таких местах должны будут абортмахеры — медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты. При этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью.

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