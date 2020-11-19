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Умер заразившийся коронавирусом сербский патриарх Ириней

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Ириней
Ириней
Фото: Darko Vojinovic / AP

Патриарх Сербской православной церкви Ириней скончался от коронавируса. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич, передает в пятницу, 20 ноября, ТАСС.

«Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят», — написал глава государства на своей странице в Instagram.

90-летний иерарх 4 ноября был госпитализирован в военный госпиталь «Карабурма» с COVID-19. Отмечалось, что консилиум медиков «при участии врачей из России» следит за клиническим состоянием пациента. Изначально предполагалось, что Ириней будет выписан через две недели, однако 15 ноября его состояние ухудшилось.

Патриарх Ириней родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского. Избран патриархом в 2010 году.

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