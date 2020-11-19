Гендиректор фармкомпании рассказал о наличии экспресс-теста на коронавирус

Генеральный директор компании «Авивир», являющейся уполномоченным дистрибьютором широкого ассортимента тест-систем для определения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на всех этапах заболевания, Федор Куркин рассказал «Ленте.ру» о наличии теста на коронавирус, определяющего заболевание за очень короткое время.

«Мы вывели уже три подобные системы на рынок. Одна из них, самая быстрая в мире, определяющая COVID-19 за 5 минут, уже с июля применятся в России. Сейчас ею активно пользуются Москва, Чукотка и другие регионы. Точность тестов сопоставима с ПЦР, особенно если учитывать 40 процентов ложноотрицательных результатов, про которые до этого говорили в Минздраве, при проведении ПЦР», — отметил он

Речь идет об экспресс-тесте на антиген SARS-CoV-2 — Biocredit от компании RapiGEN, одобренном Минздравом России.

Как отмечается в сообщении, тест на антиген актуален именно в первые пять дней заражения или заболевания. Тест Biocredit обладает чувствительностью в 96 процентов. Отмечается также, что в отдельных исследованиях специфичность систем Biocredit от компании RapiGEN и вовсе составила 100 процентов. То есть если тест показывает отрицательный результат, то инфекционного агента в организме, скорее всего, действительно нет.

Biocredit можно применять при проведении массовых мероприятий, при тестировании людей в образовательных учреждениях или на производстве в качестве скрининга.

Важно отметить, что положительный результат тестирования на антиген SARS-CoV-2 c применением иммунохроматографического анализа приравнивается к результатам ПЦР согласно последней версии Временных рекомендаций Минздрава и является критерием подтвержденного случая COVID-19 по постановлению главного санитарного врача России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал 48-часовое тестирование на коронавирус слишком долгим.