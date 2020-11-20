Крупнейший в мире телескоп закроют из-за поломки

Национальный научный фонд США объявил о закрытии одного из крупнейших радиотелескопов в мире. Астрономический инструмент, находящийся в Аресибо, разберут из-за угрозы обрушения после значительных повреждений, полученных из-за оборвавшегося кабеля. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По мнению представителей фонда, эксплуатировать радиотелескоп опасно из-за нестабильности конструкции. В августе 2020 года лопнувший вспомогательный кабель пробил почти 30-метровую дыру в отражательной тарелке и повредил купол над ней. 6 ноября оборвался один из основных тросов, поддерживающих телескоп, что создало угрозу обрушения всей конструкции. Даже если ремонтные бригады устранят все поломки, в долгосрочной перспективе сооружение все равно останется неустойчивым.

По словам представителей фонда, такое решение было принять нелегко, однако приоритетной является безопасность людей, и, хотя первоначальной целью было сохранение телескопа, чиновники не нашли способа, как это сделать без угрозы жизни персонала обсерватории.

300-метровый радиотелескоп был построен в 60-х годах XX века при финансировании министерства обороны в рамках разработки систем противоракетной обороны. Ученые со всего мира использовали его для различных целей, в том числе отслеживания астероидов на пути к Земле, изучения планет Солнечной системы, пульсаров и других астрофизических объектов. Радиотелескоп в Аресибо был крупнейшим среди тех, что использовали одну апертуру, вплоть до 2016 года, когда в Китае запустили телескоп FAST с диаметром тарелки 500 метров.