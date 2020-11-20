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Боец MMA «задушил» оппонента редким приемом и озадачил фанатов

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Эй Джей Макки одержал победу на турнире Bellator над соотечественником Даррионом Коулдвеллом. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте промоушена.

25-летний Макки оказался под соперником, но сумел добиться контроля над его телом ногами и руками. Американец зажал голову и левую руку Коулдвелла, сложив собственные руки «треугольником». При этом он в такой же манере скрестил и свои ноги, усилив контроль над соперником. Вероятно, Макки одновременно применил как удушающий прием, так и ущемление шеи.

Фанаты MMA в Twitter затруднились назвать редкий прием, которым Макки «задушил» оппонента. Некоторые предложили обозначить увиденное как «удушающий Макки». Пользователь Nick Zack определил это как «открывашку» из гарда. В бразильском джиу-джитсу «открывашкой» называют попытку провести ущемление шеи, когда один борец контролирует другого ногами. Данный прием запрещен в соревнованиях по причине высокой травмоопасности.

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