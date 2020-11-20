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Телеведущая бросила пить и показала изменения во внешности

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Фото: @denise_welch

Ведущая британского шоу Loose Women Дениз Уэлч (Denise Welch) рассказала о своей борьбе с алкоголизмом. Она показала изменения во внешности после того, как бросила пить спиртное. Ее пост доступен в Instagram.

62-летняя телезвезда ведет трезвый образ жизни с апреля 2012 года. Она полностью отказалась от выпивки после того, как осознала, что страдает от серьезной зависимости. По словам Уэлч, алкоголь негативно влиял не только на ее физическое состояние, но и на психологическое.

В качестве подтверждения своих слов британка опубликовала коллаж из двух фотографий, сделанных на одном и том же мероприятии в разное время. На левом снимке Уэлч запечатлена в тот момент, когда еще не бросила пить, а на правом — после начала трезвой жизни.

«Тревога, паранойя, гнев, страх, депрессия, стыд — называйте, как хотите. Трезвость вернула мне мою жизнь и позволила мне справляться с постоянными жизненными проблемами с ясной головой», — заявила ведущая. Женщина также обратилась к тем, кто рассматривает возможность навсегда бросить пить. Она заметила, что «это тяжело, но оно того стоит».

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