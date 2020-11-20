Два оленя намертво сцепились рогами и стали добычей охотников

Охотник из американского города Берлингтон, штат Северная Дакота, и его дочь обнаружили двух намертво сцепившихся рогами оленей. Об этом сообщает сайт телеканала KFYR-TV.

8 ноября Рон Олония (Ron Olonia) и его дочь Морган (Morgan) отправились на охоту и увидели двух оленей, которые подрались и намертво сцепились рогами.

Одно из животных уже погибло в результате перелома шеи. Американцы вызвали охотинспектора, который исключил факт убийства животного и дал охотникам дополнительное разрешение забрать его тушу. Втроем охотники и инспектор не смогли разнять животных.

Олония одним выстрелом убил второго оленя и получил уникальный трофей. Он отдал добычу таксидермисту и планирует повесить две головы вместе у себя дома.

«Невероятно. Я никогда не видел ничего подобного в дикой природе за 40 лет охоты», — подчеркнул охотник.

«Он был в шоке и не знал, что делать. Как маленький ребенок в магазине конфет. Весьма взволнован, никогда такого не случалось раньше», — рассказала Морган.

Ранее сообщалось, что сотрудник Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных округа Калгари, Канада, выстрелил в намертво сцепившихся рогами оленей и таким образом разнял их. С первой попытки он отбил кусок рога одного из оленей, и животные расцепились.