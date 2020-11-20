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Академик предупредил об опасности дезинфекции улиц и подъездов

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате дезинфекции улиц и подъездов в период эпидемии коронавируса могут появиться устойчивые к дезинфицирующим средствам возбудители инфекций. Об этой опасности предупредил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, сообщает РИА Новости.

«Мы получим новых возбудителей, устойчивых к этим дезинфектантам, которые попадут потом в наши клиники и которые потом тоже с трудом надо будет оттуда каким-то образом убирать», — сказал ученый.

Ранее заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что на улице дезинфекцию необходимо проводить прежде всего на контактных поверхностях, таких как скамейки и детские площадки, а обрабатывать тротуары смысла нет.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказывал, что нынешние мутации коронавируса затрагивают только один процент его генома, поэтому вероятность повторно заразиться минимальна. Он отметил, что, возможно, в какой-то момент мутации вируса могут становиться постоянными, и тогда будет наблюдаться ситуация, как с гриппом, и повторные случаи заболевания будут частыми.

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