Подсчитана стоимость жилья с видом на Кремль

Самое дешевое жилье с видом на Кремль на вторичном рынке Москвы можно приобрести за 25,5 миллиона рублей. Такой лот находится на 76-м этаже комплекса «Башня Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» и имеет площадь в 50,3 «квадрата». Об этом говорится в материале компании Skolkovo Realty, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Самым дорогим объектом признали апартаменты, которые также находятся в «Башне Федерация» — 642 миллиона рублей. Столько просят за единственный угловой лот на 93-м этаже площадью 719 квадратных метров.

По подсчетам специалистов, стоимость «квадрата» недвижимости с видом на Кремль разнится от 260 тысяч до 2,3 миллиона рублей. Самые близкие к центру Москвы объекты экспонируются на улицах Серафимовича и Знаменке. Всего с такими видовыми характеристиками в столице представлено 33 лота.

Если говорить о средней площади такого жилья, то она составляет 166,7 квадратного метра. Самый просторный объект имеет метраж 719 «квадратов», а самый компактный — 50 квадратных метров.

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