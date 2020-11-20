Спортивный комментатор раскрыл секрет похудения на 30 килограммов за год

Спортивный комментатор Майкл Коул раскрыл секрет похудения на 30 килограммов за год. Его слова приводит The Sun.

По информации издания, Коул отказался от пива. Он предостерег любителей этого напитка, назвав его слишком калорийным. Комментатор добавил, что соблюдает не очень жесткую диету. Он сократил потребление углеводов и начал питаться шесть раз в день.

Кроме того, журналист рассказал, что начал два-три раза в неделю заниматься кардиотренировками и два-три раза в неделю делать силовые упражнения под руководством тренера. Коул, специализирующийся на рестлинге, был вдохновлен тренировками спортсменов.

В июле этого года американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидалю удалось сбросить девять килограммов за четыре дня. Спортсмен сделал это ради участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на острове Яс в Абу-Даби.

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