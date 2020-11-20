Мишустин запустил ускоритель российского мегасайенс-проекта

Премьер-министр России Михаил Мишустин запустил в работу сверхпроводящий ускоритель тяжелых ионов мегасайенс-проекта NICA. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает ТАСС.

Как отмечается, официальная церемония запуска первого каскада проекта прошла в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. В ней также приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы присутствуем сегодня при уникальном событии, и это было бы невозможно без сильной фундаментальной науки», — подчеркнул Мишустин в ходе своей встречи с молодыми учеными, которые принимали участие в реализации проекта.

NICA — один из шести проектов класса «мегасайенс», которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.