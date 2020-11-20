Сотрудники баров и клубов в России массово лишились работы

На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений сотрудники российских баров и клубов массово лишились работы. В сентябре-октябре количество резюме барменов на сервисе поиска вакансий HeadHunter увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а резюме, где последним местом работы указан ночной клуб, стало больше в шесть раз. Как сообщает газета «Известия», то же касается аниматоров и танцовщиц.

Одна из причин роста числа творческих резюме — запрет на работу баров и клубов по ночам. Однако на сайте все равно появляются заявки на проведение праздников и корпоративов, но с прошлого года их стало вдвое меньше. Скорее всего в сложившихся условиях популярность будут набирать мероприятия в онлайн-формате.

В Москве с 13 ноября вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время в течение двух месяцев на фоне распространения коронавируса. Также в столице отменены новогодние гуляния, ограничительные меры действуют до середины января.

По данным Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, сейчас обще число заразившихся превышает два миллиона человек.