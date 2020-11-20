Бывшего президента США Барака Обаму упрекнули в нарциссизме из-за его мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land), которые вышли 17 ноября. Об этом пишет Daily Mail.

Объем книги составляет 768 страниц, и это только первый том. Daily Mail отмечает, что запись аудиокниги «Земля обетованная» длится 29 часов.

Напомнив о том, что это уже вторые мемуары Обамы, эксперт Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson), упрекнул политика в проблемах с высоким эго. «Две автобиографии, написанные до 60 лет? Можно с уверенностью сказать, что у него нет проблем с самооценкой», — отметил Карлсон. Комик Адам Каролла (Adam Carolla) также отметил, что Обама даже больший нарцисс, чем нынешний президент США Дональд Трамп.

Некоторые из возникших у американцев вопросов задали напрямую автору мемуаров. «Вы сделали это, чтобы убедиться, что Трамп никогда это не прочитает?» — спросил ведущий Джимми Киммел во время разговора с Обамой. Тот ответил, что не думает, что ради этого стоило писать 700 страниц.

19 ноября издательство Penguin Random House отмечало, что первый том мемуаров бывшего президента США уже побил рекорды продаж. Они достигли рекордных для издателя 887 тысяч экземпляров. Отмечается, что заказ оформили сотни тысяч человек. Для США и Канады уже издали 3,4 миллиона экземпляров.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться