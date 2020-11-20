Россиянин оставил пасынка с другом и нашел его зарезанным

В Саратовской области россиянин зарезал ребенка, которого оставил ему для присмотра друг. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 20 ноября 37-летний мужчина, проживающий в частном доме в Энгельсе, оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром 47-летнего приятеля.

Когда отчим вернулся домой, он нашел ребенка мертвым на полу кухни. Ему были нанесены ножевые ранения в области шеи и тела.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.