Выручка «Росатома» по новым бизнесам обогнала традиционный сектор

За 2019 год прирост выручки «Росатома» по новым бизнесам стал больше, чем по традиционному сектору. Об этом заявил первый замгендиректора госкорпорации Кирилл Комаров. «За 2019 год наша гражданская выручка (открытая часть) выросла на 11,5 процента и составила 1 миллиард 152 миллиона рублей. Зарубежная выручка тоже при этом прилично выросла — больше, чем на 7,5 процента, до 7,2 миллиарда долларов США, по сравнению с 2018 годом», — подчеркнул Кирилл Комаров, который также отметил, что для «Росатома» важно, что «прирост выручки по новым бизнесам составил 14,6 процента».

«То есть по новым бизнесам мы даже растем быстрее, чем, в целом, по своему традиционному сектору и дошли до уровня 228 миллиардов рублей. А за последние пять лет, я могу сказать, что это практически двукратный прирост. Это только начало — мы не собираемся на этом останавливаться и уверены, что выбранная нами стратегия развития компании с опорой на наши традиционные атомные компетенции с нашим желанием работать над улучшением качества жизни людей, она. Безусловно, принесет свой результат», — считает топ-менеджер «Росатома».

Эти данные характеризуют правильность выбранного «Росатомом» курса, когда компания опирается «на чистые источники энергии, привержена целям устойчивого развития, хочет быть социально полезной, производить продукты, которые направлены на улучшение качества жизни людей», отметил Кирилл Комаров.