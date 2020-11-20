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Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о городской программе комплексной реконструкции столичных поликлиник. По словам градоначальника, она охватывает 135 клиник. На сайте также размещены фотографии 11 зданий, которые уже успели отремонтировать.

Мэр назвал поликлиники Москвы самыми лучшими в стране, заметив, что там работают преданные своему делу врачи и медицинские сестры. Он объяснил, что программа реконструкции не была приостановлена во время пандемии, так как победа над коронавирусом близка, а после нее люди вновь начнут ходить на обычные обследования.

«Многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново, полностью меняя внутреннюю планировку и коммуникации», — отметил Собянин.

Градоначальник рассказал о результатах реконструкции, обратив внимание на новую открытую регистратуру клиник, фирменный дизайн помещений, широкие, светлые коридоры, новые бесшумные лифты с тактильными указателями, зоны отдыха и ожидания приема, функциональные кабинеты врачей и другое. В новых поликлиниках также есть бассейны, а на территории размещена детская площадка.

В декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они откроются.

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