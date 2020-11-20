Видео с Путиным набрало миллионы просмотров в TikTok

Видео пользователя TikTok с президентом России Владимиром Путиным набрало миллионы просмотров и лайков за сутки.

Юзер под ником @eduard_martirosyan опубликовал в своем аккаунте ролик, на котором показал себя, сидящим в автомобиле, и кадры с Путиным, входящим в один из залов Кремля. Когда дверь зала открывается, автор видео спрашивает: «Кто, черт возьми, идет?» Увидев российского президента, юзер меняется в лице и подносит руку к голове, отдавая честь.

За одни сутки ролик набрал свыше 25 миллионов просмотров и 3,5 миллиона лайков. В комментариях одни пользователи указали, что «без головного убора руку к голове не прикладывают», а другие назвали автора «настоящим русским».