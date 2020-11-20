Автор учебника предложила убрать романы Толстого и Шолохова из курса литературы

Кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак предложила убрать из курса литературы романы Льва Толстого «Война и мир» и Михаила Шолохова «Тихий Дон». Как она отметила в разговоре с агентством «Москва», их можно заменить на другие произведения этих авторов.

«Речь идет о больших романах "Война и мир", "Тихий Дон", которые наши дети не читают, — сказала Мурзак. — Даже в 1980-х никто не читал этих больших текстов от корки до корки: мы возвращаемся к ним, став уже взрослыми. Смело могу утверждать как автор учебников для школы: совершенно легко можно заменить "Войну и мир", например, на "Детство", "Отрочество", "Юность" и "Отца Сергия", и с этими текстами детально работать».

По ее мнению, проблема также заключается в том, что учителя используют устаревшие методики при изучении «Войны и мира», и делают это потому, что вынуждены подгонять знания учеников под формат ЕГЭ. Последние, в свою очередь, прибегают для написания итоговых сочинений к готовым подборкам анализа ключевых сцен, обширно представленных в интернете. В таком случае они не получат удовольствия от прочтения романа, уверена Мурзак.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.