Акула напала на купавшегося на мелководье мужчину и отгрызла ему руку

Акула убила 60-летнего мужчину на пляже в австралийском городе Брум. Он купался на мелководье, когда был атакован крупной хищной рыбой, пишет WA Today.

Нападение произошло в воскресенье, 22 ноября, в 8:45 утра по местному времени. По предварительной версии, купальщика атаковала тигровая акула. Она отгрызла мужчине руку, также он получил серьезную травму бедра. На берег жертву нападения вытащили другие отдыхающие. Они пытались оказать ему первую помощь и вызвали медиков, однако от полученных ран он скончался еще до приезда скорой помощи.

В настоящее время пляж закрыт для посещения, акваторию патрулирует полицейский катер.

Местные жители отметили, что подобных нападений в районе Брума давно не было. Около 20 лет назад в результате атаки погиб ловец жемчуга, также было несколько случаев, когда рифовые акулы кусали приблизившихся к ним людей.

Агентство ТАСС пишет, что за последние шесть недель это второе смертельное нападение акулы на человека у западного побережья Австралии. 9 октября в заливе Уили погиб 60-летний Эндрю Шарп, чье тело так и не нашли, но обнаружили обрывки гидрокостюма и обломки его доски для серфинга, на которой были следы зубов акулы.