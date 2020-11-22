Cобянин заявил о «работе на опережение» в развитии дорожной сети

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица «работает на опережение» в развитии дорожной сети. Его слова в воскресенье, 22 ноября, передает РИА Новости.

«По всем законам мы должны были встать просто в глухую пробку, но мы пытались и работаем на опережение», — сказал градоначальник.

Он отметил, что за последнее время численность населения и количество транспортных средств в столичном регионе выросло на 10 процентов. При этом Собянин добавил, что объем дорожной сети «увеличили на 17 процентов по площади».

В приоритете стоят такие дорожные проекты, как строительство и развитие четырех хорд, сказал мэр Москвы. Он заключил, что именно они связывают городские окраины и периферии, при этом не касаясь центра столицы.

17 ноября представители Счетной палаты заявили, что строительство платных трасс с использованием концессионных соглашений, которые российские власти заключали для экономии средств бюджета и привлечения частных средств, привело к многомиллиардным переплатам.