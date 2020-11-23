Бывшего главного криминалиста МВД России посадили на восемь лет

В Москве бывшего главного криминалиста МВД Петра Гришина посадили на восемь лет за многомиллионное хищение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Осужденного также лишили звания генерал-лейтенанта полиции и назначили ему штраф в 1,5 миллиона рублей.

Установлено, что Гришин, а также его заместитель Олег Мазур похитили более 80 миллионов рублей бюджетных средств, заключив государственные контракты по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными их знакомому бизнесмену Сергею Нарутову.

Мазура и Нарутова суд приговорил к семи годам колонии и штрафу в 1,3 миллиона рублей. Заместителя Гришина также лишили звания полковника полиции.

Гришин, а также его сообщник Мазур были задержаны 5 декабря 2017 года в здании ЭКЦ на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве.

8 декабря 2017-го указом президента Владимира Путина Петр Гришин был освобожден от занимаемой должности.