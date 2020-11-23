Ведущая «Орла и Решки» сняла номер за миллионы рублей и поделилась впечатлениями

Ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль сняла отельный номер в Дубае за 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). Об этом девушка рассказала журналистам «Нового канала».

Как отметила Коваль, роскошный номер достался ей во время съемки программы, когда ведущая получила «золотую карту» с возможностью неограниченно тратить средства. До отеля, находящегося на верхушке насыпного острова Пальма Джумейр, девушка долетела на вертолете.

«Отель выглядел, как огромный восточный дворец. На его территории находился бассейн, аквапарк, дельфинарий, рестораны, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, лучшие во всем Дубае номера», — рассказала Коваль.

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Люкс, в котором жила телеведущая, занимал весь 22-й этаж, подняться туда можно было только на персональном лифте.

«Номер начинался с огромного мраморного коридора. Из него вела дверь в массажный кабинет, гостевые спальни, две ванные комнаты, бар с бильярдом и шахматами, а в конце коридора находилась роскошная гостиная с роялем», — отметила девушка.

В гостиной, добавила она, находился огромный балкон, откуда открывался панорамный вид на город с самой высокой точки. «Я не верила своим глазам. Ощущение, будто стала шейхом», — подытожила телеведущая.

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