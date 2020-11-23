Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил нарастить производство вооружений. Об этом сообщает сайт главы правительства.

Пашинян посетил научно-производственное объединение «Гарни Лер» и военный завод «Арсенал». В ходе визитов он рассмотрел производимые в Армении системы огнестрельного оружия и боевые снаряды.

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По словам главы правительства, военно-промышленная сфера должна непрерывно развиваться, необходимо наращивать объемы и разнообразие производимых вооружений.

20 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку. Новым главой ведомства был назначен Вагаршак Арутюнян, возглавлявший Минобороны в 1999-2000 годах.

В Ереване в ночь на 10 ноября начались массовые беспорядки и митинги с требованием ухода Пашиняна. Это произошло после того, как премьер-министр Армении вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Азербайджана переходит ряд районов, в регионе будут находиться российские миротворцы.