Space X перенесла запуск новой партии спутников Starlink

Компания Илона Маска SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий перенесла на сутки запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й партией из 60 мини-спутников Starlink. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

Запуск очередной партии из интернет-спутников Starlink теперь планируется осуществить 23 ноября в 21:34 по времени Восточного побережья США (24 ноября в 05:34 по московскому времени). SpaceX уточнила, что ракета Falcon-9 исправна, команда воспользуется дополнительным временем для завершения анализа данных и будет следить за восстановлением погоды.

SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.