Найден самый высокий подросток в мире

Школьник из Китая ростом 221 сантиметр был признан Книгой рекордов Гиннесса «самым высоким подростком в мире». Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

В октябре 2020 года эксперты из комитета при Книге рекордов Гиннесса несколько раз измерили в положениях стоя и лежа рост 14-летнего юноши и сняли мерки с его рук и ног.

Аномальный рост Жэня Кэюя по кличке Сяоюй не вызван каким-либо заболеванием. Уже в детском саду он вырос до 150 сантиметров, и его постоянно принимали за школьника. Родители не раз водили сына к врачам, поначалу заподозрившим у него гигантизм, однако результаты многочисленных исследований не выявили никаких заболеваний. Подросток склонен объяснять свой рост генетикой: его родители, а также почти все дедушки с бабушками выше 180 сантиметров.

Из-за того, что китаец продолжает расти, школе приходится периодически заказывать для него новые парты и стулья. Одежду и обувь для него также изготавливают под заказ. Сяоюй сталкивается с неудобствами в общественном транспорте и часто бьется головой о дверные косяки.

Юноша немного переживает из-за своего роста, так как в Китае высоких людей часто считают недалекими. Однако подросток доказывает, что это не так, получая отличные оценки. Несмотря на высокий рост, он не занимается баскетболом из-за плоскостопия и хондром — хрящевых опухолей. Сяоюй любит читать и играть в видеоигры. Он мечтает стать киберспортсменом, когда повзрослеет.

Прошлый носитель титула «самый высокий подросток в мире» — ныне совершеннолетний американец Кевин Брэдфорд, чей рост в 16 лет составлял 216 сантиметров.