В России умер 361 пациент с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умер 361 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 23 ноября.

361 пациент с коронавирусом умер в России за последние сутки

Больше всего умерших — в Москве (71). По 20 человек скончалось в Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных регионах суточный показатель смертности не превышает 20.

Также за прошедшие 24 часа выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Общее число случаев заражения составило 2 114 502, число летальных исходов — 36 540. Кроме того, 1 611 445 человек выздоровело, из них 16 002 — за последние сутки.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал «Ленте.ру», что самые опасные последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с поражением легких, на восстановление которых может понадобиться время. При этом эксперт отметил, что сообщения о поражении вирусом нервных тканей и других органов нуждаются в дополнительном подтверждении.