Девушка призналась в непонимании чисел и природы ветра и стала звездой сети

В сети стала популярна жительница Уэльса Кэти Пирс (Katie Pearce), которая призналась зрителям, что не понимает многих повседневных вещей. Ролик с ее откровениями доступен в TikTok.

17-летняя девушка перечислила список вещей, вызывающих у нее вопросы. «Ветер, что это? Я не понимаю, никогда не пойму. Деньги — почему бы им не напечатать кучу денег? Тогда никто не станет бедным», — выразила свое непонимание Пирс. В рейтинге непонятных явлений оказалось и электричество. Подросток сказала, что не может себе представить, как оно попадает на линию электропередач. Один из главных вопросов валлийки — почему число «одиннадцать» пишется по-английски Eleven, а не Onety-One.

Журналисты Wales Online отметили, что кто-то из подписчиков Пирс выложил ролик в Twitter, где он собрал более трех миллионов просмотров. Причем звезда сети не подозревала о своей популярности до того, как друзья не отправили ей скриншот с подтверждением. Автора ролика удивило, что зрители тепло приняли ее высказывания о повседневных вещах.

«Я думала, что люди скажут: "Она просто еще одна тупая блондинка". Но многие люди нашли в моих словах смысл», — заявила Пирс. В будущем она планирует записать целую серию роликов в TikTok с подобным контентом.