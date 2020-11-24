Моложавая 58-летняя женщина назвала проверенный способ сохранить красоту

Моложавая жительница Лондона, Великобритания, назвала проверенный способ сохранить красоту. Ее слова приводит издание Daily Mail.

58-летняя Трейси Линдси (Tracy Lindsey), у которой четыре взрослых ребенка и два внука, в прошлом работала флористом. Она считает, что бороться со старением ей помогают ежедневные привычки, в том числе утренний контрастный душ и расслабляющая ванна по вечерам.

В свободное время Линдси продолжает заниматься флористикой. «Меня это успокаивает, — признается она. — Мне даже нравится выполнять даже мелкие задачи вроде очистки стеблей от шипов или листьев. Большинство флористов ненавидят эту часть работы, потому что она не из приятных, но мне нравится».

Чтобы оставаться в тонусе и укреплять иммунитет, британка принимает комплекс витаминов и минералов. По ее словам, сбалансированное питание и добавки — один из залогов «вечной молодости».

Ранее молодо выглядящая журналистка и бьюти-эксперт Ингеборг ван Лотринген (Ingeborg van Lotringen) раскрыла необычный секрет своей красоты. Залогом своей моложавой внешности она считает ежедневный уход за кожей и отсутствие детей.