Украина наложила арест на 50 заходивших в Крым судов

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генеральной прокуратуры Украины, располагается в Киеве) наложила официальный арест на 50 судов, заходивших в порты Крыма. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«В настоящее время судом наложен арест на 50 судов-нарушителей, 11 из них осуществляли заход в закрытые порты временно оккупированного Крыма под российским флагом. Принимаются меры по установлению местонахождения судов, на которые наложен арест, в целях выполнения постановления суда», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам незаконного пребывания судов в закрытых портах Крыма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

В июле 2014 года правительство Украины закрыло все порты Крыма для международного судоходства. Россия не признает это решение.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает Крым оккупированным.