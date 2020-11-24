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Белорусские спортсмены выступили в поддержку Лукашенко

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Белорусские спортсмены выступили в поддержку президента страны Александра Лукашенко. Их открытое письмо публикует Tut.by

Атлеты заявили, что спорт не должен быть связан с политикой и что они представляют настоящее спортивное сообщество страны, в отличие от «псевдоспортивных структур, которые порочат спортивное движение». Отмечается, что поддержка государства помогла атлетам выигрывать на международных соревнованиях.

Подписавшиеся потребовали прекратить призывы к публичному выражению политических взглядов, а также предложения присоединиться к определенному политическому мнению. «Мы не хотим разрушить созданное годами, потерять нашу страну и будущие спортивные победы!» — подытожили они.

Письмо подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Сергей Булыгин. Планируется, что к ним присоединятся представители многих сборных.

18 августа ряд белорусских спортсменов пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.

В Белоруссии с августа проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.

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