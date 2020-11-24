Обнаженные женщины снялись со свиньями и тракторами

Фермеры из Уэльса вновь разделись для съемки в традиционном благотворительном календаре. Об этом сообщает местная газета Western Telegraph.

Календари с валлийскими крестьянами и крестьянками выходят с 1999 года. В этом году выпущены две версии: в одной будут фотографии обнаженных мужчин, в другой — женщин. На снимках они изображены за работой: одни собирает урожай, другие ухаживают за свиньями, козами и лошадями, третьи позируют возле тракторов и другой сельскохозяйственной техники, и все это — без одежды.

И мужской, и женский вариант календаря можно купить в интернете за 7,99 фунтов стерлингов (около 810 рублей). Вырученные деньги передадут нескольким благотворительным организациям, в первую очередь образовательному фонду Farms for City Children («Фермы для городских детей»). Он устраивает для младшеклассников из городских школ познавательные поездки в деревню, во время которых дети могут в течение недели гостить и работать на ферме.

В октябре сообщалось, что студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для благотворительного календаря. В съемках принимали участие десятки юношей и девушек.