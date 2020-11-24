Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили итоги визита российский делегации в Ереван 21 ноября, ход выполнения положений мирного соглашения от 9 ноября.

«Рассмотрены модальности работы российских миротворцев в районе Нагорного Карабаха и дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе телефонных переговоров, которые проходили 23 и 24 ноября, были затронуты вопросы экономического сотрудничества и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

Российская делегация посетила Армению 21 ноября. В частности, в Ереван прибыли глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр обороны России Сергей Шойгу. Последний в ходе встречи с Пашиняном заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Карабахе.

В ходе визита глава российского Минздрава передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».