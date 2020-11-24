Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в медицину

Москва активно вовлекает инновационные компании в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере — на сегодня 21 компания предложила 38 сервисов в области искусственного интеллекта. Итоги первого года реализации проекта на встрече обсудили власти города и разработчики. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на встрече с разработчиками сервисов искусственного интеллекта и представителями ИТ-компаний.

«В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях. Эксперимент идет почти год по четырем видам исследований, в проекте участвуют уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента — увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей», — рассказала Анастасия Ракова.

В ходе встречи вице-мэр отметила, что Москва полностью готова к внедрению новых решений, поскольку вся необходимая инфраструктура в городе уже создана. В столице заканчиваются закупки по уникальной технологии — контрактам жизненного цикла, благодаря которой в городе будет исключено использование нецифровой тяжелой медтехники. Ракова напомнила, что цифровой контур московского здравоохранения практически замкнут: все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи города подключены к системе ЕМИАС, активно ведется работа по подключению к системе столичных стационаров.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Владимир Макаров и директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ Сергей Морозов. Участники встречи обсудили возможности внедрения цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта в московское здравоохранение.

Вице-мэр также сообщила, что в Москве будет создана рабочая группа по цифровизации здравоохранения, куда войдут и медики, и разработчики.

Эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения был инициирован правительством Москвы в конце 2019 года. Он стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.

В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований — компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.