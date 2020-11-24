В Башкирии запустили обучающую программу для предпринимателей

В Башкирии с 23 ноября начала действовать бесплатная программа для начинающих предпринимателей, запущенная при поддержке портала «Деловая среда» и центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Туймазинский вестник».

Уточняется, что спикерами на курсах выступят предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса. Участникам помогут выбрать сферу в предпринимательстве, а также обучат их составлять бизнес-план и финансовый план для привлечения инвестиций.

При этом программа рассчитана только на начинающих бизнесменов. Регистрация уже открыта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.