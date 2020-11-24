Подхвативший коронавирус за границей россиянин рассказал о «безысходном» положении

Россиянин, подхвативший коронавирус на Бали, рассказал об отсутствии лечения на острове и чувстве безысходности. Своими впечатлениями мужчина поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил Максим, о своем заражении он понял после того, как почувствовал резкий упадок сил и снижение концентрации. «На четвертый день, когда я сам не мог даже дойти до кухни, друзья твердо настояли: "Макс, одевайся, мы выезжаем в госпиталь"», — рассказал он.

Поскольку у туриста не было страховки (по словам блогера, она истекла за месяц до болезни), за прием врача ему пришлось заплатить 1,5 тысячи рублей. «Ходил я так себе, потому меня возили на каталке как белого господина. Доктор подкатила меня к окну, чтобы я загорал, пока мои друзья носятся по больнице с кучей бюрократических проблем», — продолжил Максим.

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Далее, по словам россиянина, у него взяли анализы на коронавирус и лихорадку Денге — процедуру оценили в 20 тысяч рублей, сделали жаропонижающий укол и отпустили домой со словами «пришлем анализы по электронной почте».

«От безысходности я рассмеялся и понял, что медицинской помощи на Бали ждать бесполезно. Анализы пришли, я отправил их знакомой в России, которая работает в больнице. Она назначила мне лечение и пристально следила за моим состоянием онлайн», — написал автор блога.

В завершение он посоветовал читателям соблюдать дистанцию, покупать страховку и не думать, что болезнь обойдет их стороной — сам турист подхватил вирус несмотря на то, что «исправно носил маску».

Ранее стало известно, что семья украинцев застряла в Египте из-за выявленного у мужчины коронавируса. Супругам запретили вылет из страны до тех пор, пока тест туриста не станет отрицательным.