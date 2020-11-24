Россиянка добилась закрытия магазина пива в жилом доме

В Ярославле жительница одного из многоквартирных домов добилась ликвидации торговой точки, функционировавшей на первом этаже здания. Магазин торговал пивом, и потому особенно мешал жильцам. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

С жалобой на пивной магазин женщина изначально обратилась в Роспотребнадзор, но ведомство, по ее словам, бездействовало. Тогда россиянка решила добиваться закрытия точки с помощью уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина.

Она заявила, что размещение магазина в жилом доме нарушает права владельцев квартир на благоприятные условия проживания. Омбудсмен помог разрешить ситуацию в пользу жильцов дома, торговая точка прекратила свое существование.

В октябре 2019-го жительница Калининграда обозлилась на гостиницу и добилась ее закрытия. Хостел был организован в одной из квартир жилого дома, где также проживала женщина. Постояльцы шумели, курили на балконе, выбрасывали окурки и пустые бутылки под окна, а также мусорили в подъезде. Требование о ликвидации хостела удовлетворил Калининградский областной суд.

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