«Новая газета» удалила расследование о банкротстве банка под санацией АСВ

Расследование «Новой газеты» «Миллиарды из черной дыры. Кому удалось вывести свои деньги из Судостроительного банка, который лопнул?», опубликованное на сайте издания 18 ноября, было удалено. При этом резервная копия данного материала сохранилась в кэше Google.

Материал был посвящен тому, как накануне отзыва лицензии из «Судостроительного банка» были выведены миллиарды рублей в пользу ряда персон, в том числе — владельца компании Gremm Group, управлявшей Центральным и Усачевским рынками Москвы Михаила Горяинова. «В процессе изучения документов арбитражного и уголовного дел у меня сложилось впечатление, что триумвират из арбитражных судей (Нагаев), оперативников (Иванов) и следователей МВД (Попелюх) , а также специалистов АСВ (Агентство по страхованию вкладов; выполняет функции временной администрации при отзыве банковских лицензий) приложил огромные усилия, чтобы оборвать все нити клубков, размотав которые, можно было бы прояснить, к примеру, историю происхождения и движения миллиардных активов членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, хранившихся в российском Судостроительном банке. Ну и заодно помочь некоторым крупным заемщикам этого банка не возвращать деньги, полученные в долг», — говорилось в удаленном с сайта «Новой газеты» материале.

Материалы по теме Пенсии россиян защитят

«Я не знаю, что случилось», — рассказал «Ленте.ру» автор материала Ирек Муртазин, отказавшись комментировать причины произошедшего. «О том, что материал снят, я узнал в командировке». По его словам, работа над материалом велась около полутора месяцев, и тема расследования была одобрена руководством. «Была информация, источники, были встречи, исследование документов», — говорит Ирек Муртазин. «У нас принцип работы такой, что иногда до последнего никто не знает, чем ты занимаешься», — подчеркнул он. А на вопрос, оказывалось ли давление во время подготовки публикации, он отметил, что на редакцию «всегда кто-то давит». «Отдел расследований “Новой газеты” — это такая организация, где постоянно звучат и угрозы и предложения и просьбы», — подчеркнул автор материала. «Я уже 10 лет работаю в “Новой газете” и привык не обращать на это внимание. Даже уже не вижу разницы, где какое-то давление, а где дружеский совет не лезть», — отметил Муртазин.

Агентство по страхованию вкладов, упоминавшееся в расследовании «Новой газеты», в последнее время все чаще оказывается в эпицентре различного рода скандалов в СМИ. На прошлой неделе сетевое издание «Медуза» рассказала о схеме обогащения сотрудников агентства на проблемных банках. И о связях задержанного в прошлом году главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина с бывшим заместителем руководителя АСВ Валерием Мирошниковым, покинувшим пределы России сразу после задержания Черкалина. Неделю назад «Московский Комсомолец» написал об арбитражном судье, который выносит свои решения по искам АСВ. И вновь там фигурирует «Судостроительный банк». Теперь непонятная история с публикацией в «Новой газете».

Официальные лица из АСВ публикации не комментируют, а еще до этого Forbes удалось выяснить, что в агентство устроился работать владелец одной из компаний-подрядчиков агентства. Андрей Павлов возглавил управление правового сопровождения ликвидационных процедур юридического департамента. «До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро “Кворум”. Оно занималось работой с активами ликвидируемых банков по договору с АСВ», — отмечает журнал.

Как писал ресурс Newsru.com, открыто говорить о неэффективности санации банков через АСВ в Центробанке начали еще пять лет назад. Тогда ЦБ начал готовить законопроект для альтернативной структуры — Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), глава Центробанка Эльвира Набиуллина и вовсе предложила отстранить АСВ от организации банковских санаций. С осени 2017 года на санацию в новый фонд отправились банки «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. АСВ с того же года прекратил заниматься новыми санациями, продолжая ранее начатые.

На этой же волне недавно ФАС предложил принять законопроект, который сделал бы процедуру аккредитации подрядчиков АСВ более прозрачной. Действительно, по поводу эффективности агентства можно поспорить, писали Newsru.com. Так кредиторы обанкротившихся банков получают всего 45 процентов своих средств. И если физическим лицам государство гарантирует получение 1,4 миллиона рублей, то юридическим ничего не гарантирует.