Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки россиянина

В Краснодарском крае россиянина, обвиняемого в убийстве малолетней девочки, освободили из-под стражи в зале суда. Его вину сочли недоказанной. Об этом сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

Было установлено, что в 2016 году в поселке Звезда пропала 8-летняя девочка, а спустя три года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. По ним следователи обнаружили скелет девочки.

По подозрению в ее убийстве задержали 63-летнего местного жителя. По версии следствия, в день убийства ребенок несколько раз забегал во двор подсудимого. Прогоняя девочку, мужчина ударил ее молотком по голове, а затем вывез тело погибшей в поле.

Коллегия присяжных выслушала стороны обвинения и защиты и вынесла оправдательный вердикт.