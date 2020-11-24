Россия
 
Последние новости
Голикова назвала сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Россияне массово ринутся в отпуск по трем направлениям в 2021 году
В России установлен антирекорд по смертности среди пациентов с коронавирусом
В России выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса
Голикова сообщила о регионах с почти заполненными койками под COVID-19
Оценена полезность ипотеки в Москве
Названа официальная причина смерти дочери Владимира Конкина
Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Самый новый iPhone внезапно подешевел
Новости партнеров
Прослушать новость

Рабочий погиб на оборонном заводе в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Стерлитамак Сити во «ВКонтакте»

В Стерлитамаке (Республика Башкирия) рабочий погиб на оборонном заводе в одном из цехов. Еще два человека пострадали. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В региональном Минздраве изданию уточнили, что у второго работника ожоговый шок третьей степени. Третьему назначено амбулаторное лечение.

В администрации города заявили, что, предположительно, люди пострадали в результате взрыва пороха.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочий выжил после того, как на него от ветра упал многотонный автокран. Из-за падения крана 35-летнего мужчину зажало между бетонной плитой и машиной, но из-за того, что стрела легла в удачное положение, кран не сдвинулся ниже.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На оборонном заводе в Башкирии в результате сбоя погиб человек, еще двое пострадали
Названа причина обрушения в российской шахте
В России рабочий выжил под упавшим от ветра многотонным краном
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего