Рабочий погиб на оборонном заводе в России

В Стерлитамаке (Республика Башкирия) рабочий погиб на оборонном заводе в одном из цехов. Еще два человека пострадали. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В региональном Минздраве изданию уточнили, что у второго работника ожоговый шок третьей степени. Третьему назначено амбулаторное лечение.

В администрации города заявили, что, предположительно, люди пострадали в результате взрыва пороха.

Ранее в Санкт-Петербурге рабочий выжил после того, как на него от ветра упал многотонный автокран. Из-за падения крана 35-летнего мужчину зажало между бетонной плитой и машиной, но из-за того, что стрела легла в удачное положение, кран не сдвинулся ниже.