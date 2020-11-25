Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на четыре миллиона в Москве

Москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данные о проведении теста на коронавирус, оштрафовали на четыре миллиона рублей. Об этом в среду, 25 ноября, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Как уточняется в сообщении, в городе ведется контроль за жителями, отдыхавшими за рубежом и вернувшимися домой после 1 августа. Согласно новым правилам, россияне обязаны по прилете сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой лаборатории и в течение трех дней загрузить результат на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

За три месяца данную процедуру нарушили около трех тысяч раз — ведомство направило 2,9 тысячи уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

«По результатам дел, рассмотренных судами, 335 гражданам присуждены штрафы на сумму 4,25 миллиона рублей», — рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по многим уже назначены даты заседаний.

Ранее российская туристка описала реальные условия возвращения в страну с зарубежного курорта во время пандемии коронавируса. По словам женщины, процедура проверок на борту занимает около 15 минут, а в целом с момента приземления до посадки в такси прошло, по ее подсчетам, полтора часа с учетом сдачи теста на COVID-19 в аэропорту, занявшей около семи минут.