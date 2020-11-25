Стали известны самые экзотические запросы россиян в отелях на Новый год

Экспертам стало известно, какие самые экзотические услуги запрашивали российские туристы при бронировании отпуска на новогодние каникулы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, отдыхающие заинтересовались такими необычными видами обслуживания в объектах размещения, как тайский массаж и заказ экзотических фруктов. Вдобавок они узнавали, доступно ли в отелях грязелечение и талассотерапия, проведение файер-шоу и целебные парения.

Наиболее востребованными услугами в гостиницах в целом среди россиян оказались сауна и баня — их наличием интересовались 19 процентов опрошенных. Кроме того, туристы в процессе бронирования запрашивали обязательный доступ к интернету (16 процентов), размещение с питомцами (9), наличие бассейна (11), мангала (7), холодильника (6,5), кухни (5), камина (4) и бильярда (3,25).

15 октября сообщалось, что российские туристы на фоне пандемии коронавируса начали массово бронировать отпуск на новогодние праздники. По данным аналитиков, россияне заинтересовались «экзотическим» зимним отдыхом на отечественных курортах. В частности, речь идет о каникулах в северных регионах страны — в Мурманске и «Русской Лапландии» — и на Байкале.