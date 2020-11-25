Выпущен наряд для вечеринок во время пандемии коронавируса

В ассортименте популярного магазина появится наряд для вечеринок, проходящих во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Metro.

Речь идет о платье из британской сети универмагов House of Fraser, которое выполнено в виде банного халата. Вещь изготовлена из махровой ткани, из которой обычно изготавливают полотенца. Платье оформлено широкими рукавами, длинным шлейфом и поясом из того же материала.

Отмечается, что стоимость упомянутого наряда будет составлять 60 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей). Платье поступит в продажу 11 декабря, на данный момент оно доступно по предзаказу.

Согласно материалу, нарядные халаты также появились в ассортименте таких марок, как John Lewis, Asos, H&M, Carina и Love & Other Things.

В мае стилистка назвала идеальные цвета для одежды во время пандемии коронавируса. По словам Сьюзи Хаслер, на совещания в онлайн-платформе Zoom следует надевать голубые или черные наряды. При этом на первые свидания после карантина она рекомендует выбирать одежду красных оттенков.