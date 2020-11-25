14-летняя россиянка создала костюм для реабилитации сломавшего позвоночник друга

Школьница из Нижнего Новгорода разработала миокостюм для реабилитации пациентов с травмами спины. Об этом она рассказала в видео, размещенном на YouTube-канале AliExpress Россия.

14-летняя Арина Филимонова призналась, что с раннего детства полюбила биологию и робототехнику. Она постоянно участвует в инженерных конкурсах и самостоятельно разрабатывает различные проекты. После того как ее друг сломал позвоночник, россиянка задумала создать костюм для стимуляции мышц и диагностики состояния организма с помощью датчиков. По ее словам, устройство позволит уменьшить срок реабилитации пациента.

Школьница изготовила костюм из специальной ткани, а электрическую часть собирала на плате Arduino. Многие датчики и комплектующие Филимонова заказывала на AliExpress, чтобы сэкономить.

Представители компании связались с изобретательницей и предложили ей материальную помощь с проектом. Теперь она планирует модернизировать тестовый образец.

Разработкой заинтересовались в Нижегородском НИИ травматологии и ортопедии (ГИТО) и Научно-образовательном центре в Нижегородской области. Филимонова надеется, что ее костюм начнут массово производить, и он поможет не только ее другу, но и сотням других пациентов.

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