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Макрон назвал условие для отмены карантина во Франции

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: POOL / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие для отмены карантина в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что, если во Франции к 15 декабря будет около пяти тысяч заболевших в день и примерно 2,5-3 тысячи человек в реанимации, правительство может рассмотреть вопрос отмены режима самоизоляции и разрешить жителям свободно перемещаться.

Макрон также подчеркнул, что пик второй волны коронавируса в стране преодолен, и число случаев заражения вирусом в последнее время значительно сократилось.

Ранее президент Франции ввел общенациональный карантин. Карантин действует во всей стране с 30 октября до 1 декабря. Во Франции закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи остаются открытыми, санитарные меры в них были значительно усилены.

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