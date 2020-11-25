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В консультациях Байдена с Трампом не увидели необходимости

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

В консультациях кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с нынешним президентом Дональдом Трампом не увидели необходимости. Об этом заявила представитель избирательного штаба демократа Кейт Бедингфилд на брифинге, его трансляция идет в Twitter.

Она отметила, что в штабе Байдена и так довольны тем, как проходит процедура передачи полномочий будущей администрации. По этой причине сторонники демократа считают, что он не нуждается в личном общении с Трампом.

«Конечно, если президент Трамп изъявит желание побеседовать с избранным президентом Байденом, мы будем работать над тем, чтобы это произошло. Однако необходимо ли это для того, чтобы успешно продолжался процесс передачи полномочий? Нет», — считает Бедингфилд.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий лидер Дональд Трамп отметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.


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