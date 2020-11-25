Украина восстановит Афганистан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова присоединиться к восстановлению Афганистана. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я хочу донести простой месседж. Пришло время не просто искать наилучшие формулировки о поддержке территориальной целостности и суверенитета Афганистана, а действовать. Так, как мы умеем действовать», — сказал он на конференции «Афганистан 2020».

Кулеба считает, что украинская сторона может участвовать в экономических, инфраструктурных и энергетических проектах, а также поставлять промышленные, строительные товары, локомотивы, тракторы и железнодорожное оборудование. «Наши специалисты готовы организовать тренинги для афганских инженеров, задействованных в строительстве железнодорожной инфраструктуры и систем оповещения», — отметил украинский дипломат.

Он выразил поддержку усилиям властей Афганистана в продвижении общенационального диалога. Кулеба считает, что именно экономическое развитие страны поспособствует укреплению мира, процветания и стабильности в регионе.

В июле государственный секретарь Майк Помпео анонсировал вывод войск США с территории Афганистана к маю 2021 года. Он подчеркнул, что американская армия сократила вполовину свое военное присутствие в стране.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что так называемая американская «война против терроризма» легла в основу проблем, с которыми Афганистан столкнулся в последние два десятилетия, поскольку борьба велась не в том направлении.