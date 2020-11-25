Стала известна причина отмены поездки Путина в Саров

Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды. Причину отмены назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 25 ноября.

По словам Пескова, если позволят погодные условия, российский лидер отправится в Нижегородскую область в четверг, 26 ноября.

Представитель Кремля уточнил, что в среду президент проводит различные рабочие встречи в Москве.

Ранее в среду Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту вернуться к более активному графику поездок по стране.

Комментируя эпидемиологическую обстановку в Сарове, Песков заявил, что там ситуация с коронавирусом «контролируется более эффективно».