Спасательная «Коммуна» ВМФ России получила спасенный Великобританией «Приз»

Спасательное судно «Коммуна» Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России получило в Новороссийске модернизированный глубоководный аппарат АС-28 проекта 1855 «Приз», доставленный по железной дороге из Санкт-Петербурга, и направляется в пункт базирования в Севастополь, сообщает Минобороны России.

«Глубоководный аппарат АС-28 прошел модернизацию и плановый ремонт, в ходе которого на него были установлены современные системы управления движением, обновленная звуко-подводная связь и аппаратура видеонаблюдения», — отмечает военное ведомство.

В августе 2005 года АС-28 у побережья Камчатки зацепился винтом за браконьерские сети и решетку военной антенны, в результате чего застрял на глубине около 200 метров. Глубоководный аппарат был освобожден при помощи британского автоматического спасательного аппарата Super Scorpio ROV. Находившимся более 70 часов под водой семи морякам серьезной медицинской помощи не потребовалось.

Судно «Коммуна», спущенное на воду в 1913 году и к настоящему времени адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, является старейшим действующим кораблем ВМФ России. Глубоководный аппарат АС-28 проекта 1855 «Приз» спущен на воду в 1985 году.